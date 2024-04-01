Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK\'yı ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Bodrum FK maçını kazanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Manisa FK yönetimi, tüm taraftarları ve Manisalı futbolseverleri Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda takıma destek olmaya davet etti.
Mücadeleyi Ömer Faruk Gültekin yönetecek
Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Karşılaşmada Gültekin'in yardımcılıklarını Mehmet Dura ve Arif Dilmeç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak.
Bilet satışları devam ediyor
Öte yandan Bodrum FK maçının bilet satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.
Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
"Kapalı Alt Tribün: 40 TL, Misafir Tribünü: 50 TL." - MANİSA
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