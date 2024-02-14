Manisa FK, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı

Manisa FK, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric\'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon U19 takımında forma giyecek ve gelecek sezon A takıma dahil olacak. Başkan Mevlüt Aktan, Kadric'in gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu belirterek, yeteneklerine inandıklarını ve önümüzdeki yıllarda adından söz ettireceğini düşündüklerini söyledi.

14.02.2024 11:22
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1'inci Lig'de geçen hafta Giresunspor galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Manisa Futbol Kulübü, 9 Şubat'ta sona eren ara transfer döneminde geleceğe yönelik hamle olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'e lisans çıkardı. Bu sezonun kalanında U19 takımında forma giyecek 18 yaşındaki orta saha yeni sezonda ise A takıma dahil olacak. Bosna Hersek Premijer Ligi ekiplerinden FK Velez Mostar takımından alınıp 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Kadric'in imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Faris Kadric, "Türkiye liglerinde forma giyen birçok Bosna Hersekli ağabeyim var. Ben de Manisa Futbol Kulübü'ne başarılı olmak ve kariyerimde daha üst seviyelere yükselmek için geldim. Çok çalışıp bana güvenen herkesi mutlu etmek istiyorum" dedi.

Mevlüt Aktan ise, "Faris Kadric, takip ettiğimiz gelecek vadeden genç yetenekler arasında olan bir oyuncuydu. Onu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Bu sezonun ikinci yarısında U19'da forma giyecek. Önümüzdeki sezon da A takımımıza dahil olacak. Yeteneklerine inanıyoruz ve önümüzdeki yıllarda adından söz ettireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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