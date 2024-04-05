Manisa Futbol Kulübü, Büyükşehir Belediyesine ait tesisleri sezon sonuna kadar kullanabilecek

Spor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şahsa ait olan Manisa Futbol Kulübü'nün Manisa Büyükşehir Belediyesine ait tesisleri boşaltması ile ilgili verilen süre hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübünün Manisa Büyükşehir Belediyesine ait tesisleri kullanmasına ilişkin kamuoyuna açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Çok değerli Manisalı hemşehrilerim. Öncelikle Kadir Gecemiz mübarek olsun, hayırlı Cuma'larımız olsun, hayırlı günlerimiz olsun. Geçtiğimiz günlerde Manisa Futbol Kulübü'nün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini, personelini ve araçlarını kullandığını sizlere iletmiştim. Personelimizi ve araçlarımızı tekrar görev yerlerine geri çağırmıştım. Sonuçta Manisa Futbol Kulübü bir tane şahıs şirketine aitti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden bu tip hizmet almasını çok uygun görmüyordum. Bugün itibariyle kendisinin büyükşehirimize ait tesisleri boşaltmasını da iletmiştim kendilerine. Geçtiğimiz bir iki gün içerisinde gelen taraftarlardan şöyle bir istek oldu bana. Dediler ki en azından sezon sonuna kadar tesislerimizi kullansınlar. Hem altyapıda oynayan oyuncularımızın hem de A takımında oynayan oyuncularımızın tesis anlamında mağdur olmaması yönünde bir talepleri oldu. Bu tesis bir buçuk milyon vatandaşımıza ait olan bir tesis. Vatandaşımdan gelen böyle bir talebi de tabii ki geri çevirmeyeceğim. Çünkü onların da payı ve hakkı vardır. Manisa Futbol Kulübü sezon sonuna kadar Manisa Büyükşehir Belediyesinin sadece tesislerini kullanabilirler. ve sezon sonu devretmek kaidiyle sizinle de bunu buradan paylaşmak istiyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - MANİSA