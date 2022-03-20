Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1

20.03.2022 15:41
Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) - Muhammet Taha (x), Landre (xx), Sadi (xx), Çağrı (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 71 Yasin x), Gakpa (xx), Hakan Barış (xxx) (Dk. 90+3 Selim), Diallo (xx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) - Muhammet Taha (x), Landre (xx), Sadi (xx), Çağrı (xx), Nizamettin (xx) (Dk. 71 Yasin x), Gakpa (xx), Hakan Barış (xxx) (Dk. 90+3 Selim), Diallo (xx) (Dk. 71 Tabekou x), Erhan (xxx) (Dk. 85 Sousa), Ozegovic (xxx) (Dk. 71 Okan x)MKE ANKARAGÜCÜ: Akın (xx) - Erdem (xx), Yusuf (x), Sinan (xx), Yasin Güreler (xx), Zahid (xx) (Dk. 73 Ali Kaan xx), Abdullah (xx), Geraldo (xx) (Dk. 61 Chahechouhe xxx), İshak (xx) (Dk. 61 Şahverdi xx), Murat (xx) (Dk. 61 Ariyibi xxx), Owusu (x) (Dk. 45 Eren xx)GOLLER: Dk. 56 Hakan Barış (Manisa FK) - Dk. 90+2 Ariyibi (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Çağrı, Landre, Sousa, Yasin, Hakan Barış (Manisa FK) - Ali Kaan (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor mağlubiyetinin ardından evinde lider MKE Ankaragücü'nü uzatmada elinden kaçırdı: 1-1. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ligdeki diğer karşılaşmalar gibi geçen hafta ertelenen maçta 56'ncı dakikada Hakan Barış'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+2'nci dakikada Ariyibi'nin golüne engel olamayınca 3 puandan oldu. Bu skorla Manisa FK 37 puanda kalırken, Ankaragücü 59 puanla liderliğini sürdürdü.8'inci dakikada sağ kanat son çizgiden Diallo'nun ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Erhan'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.45'inci dakikada gelişen ev sahibi atağında Diallo'un pasıyla topla buluşan Hakan Barış'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.45+2'nci dakikada Erdem'in sol kanattan ortaladığı topu savunma kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak tekrar Erdem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.İlk yarı golsüz sonuçlandı.56'ncı dakikada Minasa FK öne geçti. Sağ kanattan Erhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış'ın altıpas içerisinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK kalesinde karambol yaşandı. Kaleciden dönen topa dokunan Ariyibi, topu ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 1-1.


- Manisa
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 MKE Ankaragücü: 1 Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır Manisa FK, Ankaragücü maçına hazır

Hakan Barış, Ankaragücü, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika
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