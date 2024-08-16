Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor\'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor'u Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek. Maçın biletleri ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

16.08.2024 13:50
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonun ilk iç saha maçında taraftarların ve futbolseverlerin desteğini bekliyor. Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek. Karşılaşmada Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Samet Özkul yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat.

Öte yandan Sakaryaspor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; Kapalı Alt Tribün: 30 TL. Misafir Tribünü: 39 TL. - MANİSA

Kaynak: İHA

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