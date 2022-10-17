Manisa haber... Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasına Manisa BBSK damgası - Son Dakika
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Manisa haber... Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasına Manisa BBSK damgası

17.10.2022 12:52
Manisa haber... Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasına Manisa BBSK damgası

Manisa haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen, Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 10 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 18 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen, Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 10 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 18 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. 2022 yılının son şampiyonasına damga vuran sporcular, 2023 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazır olduklarını gösterdi.

Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi. Şampiyona, Yıldızlar (12-14 Yaş), Gençler (15-17 Yaş) ve Büyükler 18+ yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'yi aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Manisa BBSK sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. Şampiyonada fırtına gibi esen cimnastikçiler madalyalara ve kupalara adeta ambargo koydu.

Müsabakalar sonucunda elde edilen başarılar

Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda, 15-17 yaş kategorisi tek erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Okay Göktürk Balcı Türkiye ikinciliğini kazandı. 15-17 yaş kategorisi çiftler müsabakalarında ise Şimal Seyman ve Okay Arsan Türkiye Şampiyonu olurken, 15-17 yaş Trio kategorisinde de Şimal Seyman-Okay Arsan-Göktürk Balcı, Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. 15-17 yaş grup kategorisinde ise Şimal Seyman-Okay Arsan-Göktürk Balcı, Sudenur Şahin ve Ömür Günay beşlisi Türkiye Şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı. Alınan bu sonuçların ardından 15-17 yaş takımlar şampiyonluğu kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın ve kupanın sahibi oldu. 12-14 yaş tek bayanlar kategorisinde Manisa BBSK sporcusu Yudum Atan Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı müsabakada cimnastik yarışmasında ise 9-11 yaş kategorisi Manisa BBSK sporcuları Furkan Saylan- İkra Köse ve Tanem Atar, Türkiye ikincisi olurken Furkan Saylan tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak adını müsabakaya yazdırdı. Yarışmada dereceye giren sporcular, kendilerine desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanlarında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa BBSK Spor Kulübü yöneticilerine armağan ettiklerini söyledi.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasına başarılarıyla damga vuran sporcuların ışıl ışıl parladığını belirterek, "Manisa BBSK olarak sporcularımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sporcularımıza gelecekteki müsabakalarında başarı dileklerimizi ileterek, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haber... Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasına Manisa BBSK damgası - Son Dakika

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