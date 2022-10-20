Manisa FK'nın Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: "Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 ( Misafir Tribünü): 25 TL." - MANİSA

Kaynak: İHA

Rizespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haber! Manisa FK'da, Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı - Son Dakika

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