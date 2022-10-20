Manisa haber! Manisa FK'da, Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Manisa haber! Manisa FK'da, Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

20.10.2022 16:36
Manisa haber! Manisa FK'da, Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Manisa haberler: Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Manisa FK, 22 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve eğlenceli oyunlarla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde pas çalışması yaparak, dar alan oyunları oynadı.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Maçın biletleri satışa çıktı

Manisa FK'nın Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: "Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL." - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Manisa haber! Manisa FK'da, Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı - Son Dakika

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