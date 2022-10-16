Manisa haberleri: Manisa BŞB seri yapamadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna Pınar Karşıyaka mağlubiyetiyle başladıktan sonra evindeki ilk maçta Beşiktaş Emlakjet'i yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa deplasmanında dağıldı. Baştan sona geride götürdüğü maçta Tofaş önünde salondan 90-68'lik farklı mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip seri yakalayamadı. Bursa'da 16'da 3 üçlük isabetiyle oynayıp kötü bir atış yüzdesi yakalayan Manisa BŞB, 3 haftada 1 galibiyette kaldı. Manisa temsilcisi ligde haftaya 24 Ekim Pazartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
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