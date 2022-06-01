Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu - Son Dakika
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Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu

01.06.2022 12:20
Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisa il karması Türkiye 4'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisa il karması Türkiye 4'üncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa il karması, elde ettiği büyük başarıyla alkışlandı. Şampiyonada Manisa'yı temsil eden erkek sporcular takım halinde Türkiye 4'üncülüğünü elde etti. Ahmet Baran Dümenli, Cenker Yurtsever, Umut Bozbay, İsmail Kaan Elver, Batuhan Ayvaz Barut, Yiğit Berk Kurular, Muhammet Ali Koca, Süleyman Erkek, Kayra Mahir Temel ve Ahmet Çiftçi'den oluşan il takımı, 2.7 kilometrelik parkurda yarışmayı takım halinde başarıyla tamamladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıda emeği geçen oryantiring il karması ekibini tebrik etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu - Son Dakika


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