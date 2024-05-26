Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası\'nda şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda Manisa'yı temsil eden Yurtlar Futbol Takımı, final maçında Yozgat'ı 4-2 yenerek şampiyon oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı takımın başarısıyla gururlanan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlerin spora olan ilgisinin bu başarının anahtarı olduğunu belirtti.

26.05.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda Manisa'yı temsil eden Yurtlar Futbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası Samsun'da gerçekleştirildi. Final maçında Manisa, rakibi Yozgat'ı 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvayı namağlup tamamlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yurtlar Futbol Takımı büyük bir başarı elde etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyon olan takımı ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızın göstermiş olduğu bu üstün başarı bizleri son derece gururlandırdı. Gençlerimizin spora olan ilgisi elde edilen bu başarının en büyük anahtarıdır. Manisa olarak spor alanında daha birçok başarıya imza atacağımıza olan inancım tamdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Türkiye, Yozgat, Futbol, Manisa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 Özgür Özel: Gulyabanini al Saray’a git Özgür Özel: Gulyabanini al Saray'a git
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 15:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Yurtlar Futbol Takımı Türkiye Spor Oyunları Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement