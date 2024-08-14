Manisalı Elif Deniz Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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Manisalı Elif Deniz Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Manisalı Elif Deniz Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcu Elif Deniz, 11 yaş kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Elif Deniz'i makamında ağırlayarak tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

14.08.2024 10:49
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İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcu Elif Deniz, 11 yaş kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Elif Deniz'i makamında ağırlayarak tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Öztürk, "Elif kızımızın bu başarısı, gençlerimize ilham kaynağı olacaktır. Kendisini ve ailesini gönülden kutluyorum. Elif'in bu azmi, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımızı pekiştiriyor" dedi.

Antrenör Can Filiz ve Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Olcay Aknalbant ile Manisa Satranç İl Temsilcisi Hakan Karakafa'nın da yer aldığı ziyarette İl Müdürü Öztürk, Elif Deniz'i bu büyük başarısından ötürü ödüllendirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı Elif Deniz Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı Elif Deniz Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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