Salihli\'li Milli Judocu Mehmet Emin Çolakçivi Türkiye 2\'ncisi

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Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocusu Mehmet Emin Çolakçivi, +100 kilogram erkeklerde Türkiye 2'ncisi oldu.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 56 ilden 863 genç sporcunun katılımıyla düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Salihli Belediyesporlu Milli judocu Mehmet Emin Çolakçivi, +100 kilogram erkeklerde Türkiye 2'ncisi oldu. Çolakçivi, elde ettiği bu başarı ile gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada ayrıca Aysun Ağdeve 63 kiloda 5'incisi olurken, Kerimenur İşbecer ise Türkiye 7'ncisi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılı judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA