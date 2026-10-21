Manisalı karateci Nurbade Büber, Avrupa şampiyonu olup İl Müdürü Öztürk'ten ödül aldı - Son Dakika
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Manisalı karateci Nurbade Büber, Avrupa şampiyonu olup İl Müdürü Öztürk'ten ödül aldı

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Manisalı karateci Nurbade Büber, Avrupa şampiyonu olup İl Müdürü Öztürk\'ten ödül aldı
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Manisalı milli karateci Nurbade Büber, Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Kadınlar Ferdi Kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonu, Kadınlar Takım Kumite'de Avrupa üçüncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Büber'i ödüllendirdi.

Arnavutluk'ta düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda ferdi kategoride Avrupa şampiyonluğu, takım kategorisinde ise Avrupa üçüncülüğü elde eden Manisalı milli karateci Nurbade Büber, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından ödüllendirildi.

Arnavutluk'ta düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı milli sporcu Nurbade Büber, Kadınlar Ferdi Kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonu, Kadınlar Takım Kumite kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası arenada elde ettiği derecelerle Türkiye'ye ve Manisa'ya büyük gurur yaşatan milli karateci Nurbade Büber ile Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz'i makamında kabul etti. Ziyarette İl Müdürü Öztürk, başarılı sporcuyu ve antrenörünü elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.

Milli sporcunun elde ettiği derecelerin Türkiye ve Manisa adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten İl Müdürü Yunus Öztürk, "Milli sporcumuz Nurbade Büber'in Avrupa Şampiyonası'nda ferdi kategoride altın madalya kazanması ve takım kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcumuzun bu önemli dereceleri, Türk karatesinin geldiği seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarının arkasında sporcumuzun kararlılığı, yoğun emeği ve antrenörümüz Ali Eşsiz'in bilgi, birikim ve fedakarca yürüttüğü çalışmalar bulunmaktadır. Sporcumuzun yetişmesinde ve bu seviyeye ulaşmasında büyük katkı sağlayan antrenörümüzü de özellikle kutluyorum. Manisa olarak uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yetenekli sporcularımızın yanında olmaya ve yeni şampiyonların yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Milli sporcumuz Nurbade Büber'i ve kıymetli antrenörümüz Ali Eşsiz'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: İHA
Avrupa Karate ŞampiyonasıGençlikManisaSporSon Dakika

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