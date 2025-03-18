Manisalı Sporculardan Milli Takımda 7 Temsilci - Son Dakika
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Manisalı Sporculardan Milli Takımda 7 Temsilci

Manisalı Sporculardan Milli Takımda 7 Temsilci

Portekiz'deki Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takımın 7 sporcusu Manisalı.

18.03.2025 13:48
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Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak 9 kişilik Milli Takım kadrosunun 7'si Manisalı sporculardan seçildi.

27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında İstanbul Sancaktepe'de yapılan Aerobik cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda dereceleri kimseye kaptırmayan Manisalı sporcular, 9 kişilik Aerobik Cimnastik Milli Takım kadrosunun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Aerobik cimnastik branşında 21- 23 Mart tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak 9 kişilik Milli Takım kadrosunun 7'si Manisalı sporculardan seçildi.

Milli takımın büyük kısmının Manisalı cimnastikçilerden oluştuğuna dikkat çeken Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, "19-23 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik kurulu 15-17 yaş grubunda Aerobik Cimnastik Milli Takımı'nda yer alan 9 sporcudan, 7 sporcuyu Manisa'da kulübümüz Spil Spor dan ve 2 sporcuyu Ankara'dan göndermeye karar verdi" diye konuştu.

İlk defa katıldıkları yarışmalardan da derecelerle döndüklerini belirten Kulüp Başkanı Erdemir, "Kulübümüzün ilk defa katıldığı Aero dans kategorisi 12-14 yaş grubunda 8 sporcumuz birinci oldu ve yine 12-14 yaş tek kadın kategorisinde de hem birincilik hem ikinci kulübümüz sporcuları tarafından elde edildi. Manisa'mıza bu güzel ve haklı gururları yaşattık kulüp olarak. Milli Takımda geçen sene 12-14 ve 15-17 yaş gruplarından 13 sporcumuzu göndermiştik. Bu sene bu rakamın 15-16 olacağını düşünüyoruz. Çünkü ekstra başarılar bu sayının artmasına sebep oldu. Bu sene ilk yarışma yurt dışında Portekiz'deki dünya kupası ve Dünya kupasına 15-17 yaş grubundan Türkiye Cimnastik Federasyonunun Aerobik Cimnastik'te belirlemiş olduğu toplam 9 sporcunun 7 tanesi Manisa'dan ve kulübümüzden 2 sporcu da Ankara'dan katılacaktır. Buraya 7 sporcumuzu gönderiyor olmamız bizim için gerçekten gurur verici. Zor bir yarışma olacak" şeklinde konuştu.

"Kategorilerin hepsinde altın madalya bekliyoruz"

Portekiz'de yapılacak Dünya Kupasından 5 altın madalya hedeflediklerini kaydeden Erdemir, "Orada katılacağımız 6 kategorinin 5'inde sporcularımızdan altın madalya bekliyoruz. Gerçekten hocalarımızla beraber güzel çalışmalar yaptılar. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz biz de kulüp olarak. Dünya Kupası dışında sporcularımız sonraki turnuvalara da hazırlanıyor. Özellikle Çekoslavakya'da yapılacak yarışma var ona hazırlanıyoruz. Eğer federasyon karar verirse katılmaya, biz de çocuklarımızı orada izlemek, yarıştırmak ve Avrupa'ya kendimizi tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupasına giden 7 sporcudan birinin ilk kez Milli Takım forması giydiğini ifade eden kulüp başkanı Erdemir, "Kulüp sporcularından zaten milli takımımızın dünya şampiyonları Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör vardı, 3 yıl önce yine Portekiz'de Dünya Şampiyonu olmuşlardı. Yine geçen sene İtalya'da yapılan dünya şampiyonasına Zeynep İmge Akgül, Didem Sağlam ve Eylül Naz Aygör katılmışlar ve Dünya 8.'si olmuşlardı. Bu sene bu ekibe Tuanna Almaç Elif Karaduman ve Zehra Beyoğlu'da katıldı. Tuanna Bulgaristan'da milli olmuştu. Zehra Beyoğlu şimdi burada Portekiz'de ilk defa milli olacak ve ilk milliliğinde biz ondan altın madalya bekliyoruz, hocalarıyla beraber çalışıyorlar, altın madalyalar da gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Portekiz'de yapılacak Dünya şampiyonasına katılacak Milli Takım kadrosuna ilk kez seçilen Manisa Spil Spor Kulübü sporcularından Zehra Beyoğlu, Cimnastik sporuna 3 yaşında başladığını belirterek "Oldukça fazla Türkiye Şampiyonluğu var. En son İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonasında ekibimle altın madalya kazanarak Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonasında Milli Takım kadrosunda ilk kez katılacağım. İlk Milliliğimin Dünya Şampiyonasında olması benim için çok heyecan verici. Hedefim inşallah altın madalya kazanmak olacak" açıklamalarında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı Sporculardan Milli Takımda 7 Temsilci - Son Dakika

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