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Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı - Son Dakika

Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı

07.01.2022 13:09
Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı

Türk futbolunun efsane takımlarından biri olan ve bu sezon BAL'da mücadele eden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, başkanlığında geçen bir buçuk aylık süreci değerlendirerek yapacakları çalışmaları anlattı.

Türk futbolunun efsane takımlarından biri olan ve bu sezon BAL'da mücadele eden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, başkanlığında geçen bir buçuk aylık süreci değerlendirerek yapacakları çalışmaları anlattı. Başkan Atlı Manisalılara kulübe destek çağrısında bulunup, altyapıdaki 2005 ve 2006 doğumlu futbolcuları A takıma çıkararak Manisaspor'un hak ettiği yere tekrar gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Başkan Atlı Manisalıları, Manisa'nın en önemli marka değeri olan Manisaspor'a sahip çıkmaya davet etti.

Türk futboluna damga vuran kulüplerden biri olan Manisaspor'u 23 Kasım 2021 tarihinde olağanüstü kongre ile devraldığını kaydeden Manisaspor Başkanı Ümit Atlı, "Manisaspor yönetiminde yaklaşık bir buçuk ayı geride bıraktık. Kongre öncesi işleri devraldığımız süreci de dahil ederek Manisaspor camiasını ve Manisa kamuoyunu bazı konularda bilgilendirmek istiyoruz." diyerek açıklamalarda bulundu.

"Maça çıkamayacak durumdaydık"

"Bölgesel Amatör Ligde grubundaki ilk haftayı bay geçen takımımız 7 Kasım 2021 Pazar günü oynayacağı maça çıkacağı hafta sonunu beklemeye başlamıştı." diyen Başkan Atlı, "Perşembe günü gelmiş olmasına rağmen transfer yasağı kaldırılamamış ve yasağın kaldırılıp lisansların çıkması için sadece bir gün kalmıştı. Teknik Direktör Alper Dirik'in öz verili çabası ile tamamen sıfır maliyetle genç oyunculardan oluşan bir takım kurulmuş herkes tahtanın açılmasını bekliyordu. Yaptığımız girişimler ile son gün toplanan paralarla önce transfer yasağı kaldırıldı ardından da lisans işlemleri halledildi. Son gün yapılan bu müdahale olmazsa elde sadece altı lisanslı futbolcusu olan kulübümüz ilk maçına çıkamayacaktı. Elinde müsabakaya çıkaracak oyuncusu dahi kalmamış, altyapı çocuklarına bile lisans yapamayan bir kulüp düşünün. Önceki dönem futbolcu alacakları nedeniyle FİFA tarafından konan yasaklardan dolayı altyapıya dahil futbolcu lisansı çıkaramayacak durumda olduğumuz için yasağı kaldırdığımız 5 Kasım'da Murat Germen altyapısındaki 135 oyuncunun tamamının lisansını Manisaspor'a aktardık. A takımımız her türlü soruna ve olumsuzluğa rağmen ligin ilk yarısında 8 puan toplayarak bitirdi." dedi.

Altyapıdaki 16 ve 17 yaşındaki çocuklar A takıma çıkarılacak

Çeşitli takım ve oyuncular tarafından kulübe yasak getirildiği için ara dönemde de transfer yapamayacaklarını kaydeden Başkan Atlı, "Bugün geldiğimiz noktada yine önceki dönemden kalan borçlardan dolayı çeşitli oyuncu ve kulüplerden takımımıza yasak konulduğu için ara dönemde transfer yapamayacağız. 2005-2006 yaş gruplarından futbolcuları da A takıma çıkararak ligde mücadelemizi son maça son düdüğe kadar sürdüreceğiz. Manisaspor'umuzun kurtuluşu yeniden altyapıya dönerek olacaktır. Kendi öz kaynağımızı oluşturmadan bu girdaptan çıkmak mümkün değildir. Bu süreç de sabır ve özveri gerektiriyor. Manisaspor taraftarından isteğimiz bu dönemde her zaman olduğu gibi takımlarının yanında olmalarıdır. Bu çocuklara, bu gençlere sahip çıksınlar." diye konuştu.

"Transfere harcayacak tek kuruşumuz yok"

"Bu kulübün şu an transfere harcayacağı bir tek kuruşu yok" diyen Başkan Atlı, "Önceki dönemlerden kalan borçlardan dolayı, tesisin doğalgazı kesik durumda. Eldeki paralarla elektrik borcunu kapatmaya çalışıyoruz. Kışın zor şartlarında soğuk odalarında yatan futbolcuların kaban ve yağmurluk gibi sorunları dahi henüz giderilmiş değil. Kulübün yaşaması tesisin ayakta kalması için gerekli olan aylık giderleri ancak karşılayabiliyoruz. Manisaspor sevdalısı dostlarımızın desteği ile kulübümüz ayakta durmaya çalışıyor. Şu ana kadar maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kulübün kapanmasına göz yummadılar. Manisaspor bayrağını yere düşürmediler. Bir an önce kapansın diye bekleyenlerin heveslerini boşa çıkardılar. Ne var ki Manisaspor'un var olabilmesi için bunlardan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Her şeyin farkında olduğunu bildiğimiz Manisaspor taraftarı bilsin ki, iki ay önce kulübe destek videoları çeken ünlü ünsüz hiç kimseden kapımızı çalan olmadı. Başta Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere randevu taleplerimiz bile henüz kabul edilmedi. Bu şehrin en büyük markası Manisaspor olduğu halde, böyle bir kulüp yokmuş gibi davranılıyor. Önceki senelerden kalan husumetler, sorunlar, çekişmeler bizi ilgilendirmiyor. Biz, bu marka yaşasın diye uğraşıyoruz. Altyapı da 300'e yakın çocuk var. Bunlar sokakta kalmasın diye çırpınıyoruz. Manisaspor kapansın demek en kolayı. Biz kolaya kaçmayacağız. Ama her şeyin de farkındayız. Maçlarımıza bile gelmekten korkanlar sizleri biliyoruz. İnternetten bile beğeni yapamayanlar sizleri de tanıyoruz. İtalya ikinci liginden bile haber yapıp bizi görmezden gelen haber siteleri sizi de anlıyoruz. Yardım yaparım ama ismim duyulmasın diyenler siz de haklısınız. Herkese ve her şeye rağmen bu kulüp kapanmayacak. Hangi ligde oynadığımızın bir önemi yok artık. Gerekirse odun sobası yakıp ısınacağız ama çocuklara bu kulüp kapandı kendinize takım bulun demeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Bu çocuklar oldukça bu kulüp olacak"

"Manisaspor taraftarları gelin ve bu çocukları bağrınıza basın" diyen Başkan Atlı açıklamasını şöyle tamamladı: "Çünkü bu çocuklar oldukça bu kulüp var olacak. Günler geçer, devran döner ve bir gün güneş belki bizim için doğar. O gün gelene kadar biz buradayız. İçinde Manisaspor sevgisi olan herkesi her türlü ön yargısından arınmış olarak tesisimize davet ediyoruz. Bu kulüp bu güzel şehrin, Manisa'mızın kulübü. Gelin çayımızı için." - MANİSA

Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı

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Manisaspor, Transfer, Manisa, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisaspor Başkanı Atlı'dan destek çağrısı - Son Dakika Spor


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