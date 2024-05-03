Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrılacak - Son Dakika
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Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrılacak

Marco Reus, Borussia Dortmund\'dan ayrılacak

Borussia Dortmund, Marco Reus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 12 yıldır takımda forma giyen Reus'un sözleşmesi yenilenmeyecek. Reus, Borussia Dortmund ile birlikte birçok başarı elde etti ve 424 maçta 168 gol attı.

03.05.2024 18:53
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Marco Reus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübü, 12 yıldır takımda forma giyen Reus'un sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Kariyerine Rot Weiss Ahlen'de başlayan ve 2009'da Borussia Mönchengladbach'a imza atan 34 yaşındaki Reus, 2012'de ise 17,1 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla 2012-2013 sezonunda final oynayan Reus, 2 kez Almanya Kupası ve 3 defa Almanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Takımıyla 12 yılda 424 maça çıkan Reus, 168 gol ve 128 asist kaydetti.

Almanya Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yapan tecrübeli futbolcu, 15 gol buldu.

Kaynak: AA

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