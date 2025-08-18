Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya konuk ekibin yeni kalecisi Marcos Felipe damga vurdu. Süper Lig'de ilk maçına çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı kaleci, maçı 7 kurtarışla tamamladı. Deneyimli eldiven, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını son saniyeye kadar maçın içinde tuttu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Marcos Felipe'nin yanına giderek maç içinde gösterdiği performans nedeniyle oyuncuyu tebrik etti.
Son Dakika › Spor › Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu - Son Dakika
