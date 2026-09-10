Mardin 1969 Spor ilk 6 haftayı namağlup geçip 4\'üncü sıraya yerleşti

Mardin 1969 Spor, 1'inci ligde sezonun ilk 6 haftasını namağlup tamamladı. 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, ligde 4'üncü sırada yer aldı.

Mardin 1969 Spor, 1'inci ligde sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile berabere kalan Mardin temsilcisi, geride kalan 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Topladığı 12 puanla 4'üncü sıraya yerleşen kırmızı-lacivertliler, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Mardin 1969 Spor, ilk 6 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunma performansıyla da dikkati çeken kırmızı-lacivertliler, namağlup serisini 7'nci haftaya taşımayı başardı.

IĞDIR FK MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Mardin 1969 Spor, ligin 7'nci haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler, Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

'HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN'

Iğdır karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten teknik direktör Ahmet Cingöz, "Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çok kıymetli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Iğdır deplasmanından puan veya puanlar almak her zaman iyidir ama hedefimiz tabii ki üç puan" dedi.