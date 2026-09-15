Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Kayserispor mesaisine başladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de konuk edeceği lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-lacivertliler, Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Mardin 1969 Spor, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grupta 12 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Kayserispor ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 1 mağlubiyet alarak 16 puanla averajla lider.

'MÜTHİŞ KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİM'

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Iğdır mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Cingöz, "Futbolcu kardeşlerimiz de bu mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Her zaman söylüyorum; müthiş karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Hepsi aslan gibi mücadele ediyor. Futbolda mağlubiyetler, galibiyetler ve beraberlikler var. İnşallah bundan sonra uzun süre mağlubiyet yaşamayız. Bazen iyi oynarsınız ama mağlup olursunuz. O zaman kaybedilen puana üzülür ancak ortaya koyduğunuz futbol nedeniyle gelecek adına umutlanırsınız. Bazen de kötü oynadığınız halde puan alabilirsiniz. Biz bu maçta kötü oynadık ve mağlup olduk. İnşallah bundan sonra taraftarlarımıza bir daha böyle bir futbol izletmeyeceğiz. Bunun başlangıcını da Kayseri maçıyla yapmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR MÜCADELE VERECEĞİZ'

Iğdır karşılaşmasının geride kaldığını ve artık Kayserispor maçına odaklandıklarını belirten Cingöz, pazar günü kendi sahalarında güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi. Cingöz, Kayserispor'un lider durumda bulunduğuna dikkat çekerek, "Çok iyi bir takıma karşı pazar günü kendi evimizde iyi bir mücadele vereceğiz. Şu an lider durumdalar. Çok kıymetli oyuncu grubuna sahip, takım olarak büyük bir camia. Ama biz de iyi takımız" diye konuştu.