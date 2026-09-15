Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında konuk edeceği lider Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, Iğdır mağlubiyetinin ardından iyi bir takıma karşı iyi mücadele vereceklerini söyledi.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Kayserispor mesaisine başladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de konuk edeceği lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-lacivertliler, Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Mardin 1969 Spor, geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grupta 12 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Kayserispor ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 1 mağlubiyet alarak 16 puanla averajla lider.

'MÜTHİŞ KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİM'

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Iğdır mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Cingöz, "Futbolcu kardeşlerimiz de bu mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Her zaman söylüyorum; müthiş karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Hepsi aslan gibi mücadele ediyor. Futbolda mağlubiyetler, galibiyetler ve beraberlikler var. İnşallah bundan sonra uzun süre mağlubiyet yaşamayız. Bazen iyi oynarsınız ama mağlup olursunuz. O zaman kaybedilen puana üzülür ancak ortaya koyduğunuz futbol nedeniyle gelecek adına umutlanırsınız. Bazen de kötü oynadığınız halde puan alabilirsiniz. Biz bu maçta kötü oynadık ve mağlup olduk. İnşallah bundan sonra taraftarlarımıza bir daha böyle bir futbol izletmeyeceğiz. Bunun başlangıcını da Kayseri maçıyla yapmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI İYİ BİR MÜCADELE VERECEĞİZ'

Iğdır karşılaşmasının geride kaldığını ve artık Kayserispor maçına odaklandıklarını belirten Cingöz, pazar günü kendi sahalarında güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi. Cingöz, Kayserispor'un lider durumda bulunduğuna dikkat çekerek, "Çok iyi bir takıma karşı pazar günü kendi evimizde iyi bir mücadele vereceğiz. Şu an lider durumdalar. Çok kıymetli oyuncu grubuna sahip, takım olarak büyük bir camia. Ama biz de iyi takımız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ahmet Cingöz, Kayserispor, Mardin, Iğdır, Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
Sabiha Gökçen’de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
Gölcük’te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
Ankara’nın altından deniz canlısı çıktı 66 milyon yıllık gizem Ankara'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem
Gaziantep FK’li Serdar Dursun’dan Fenerbahçe’nin kadro yapısına eleştiri Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri
Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin Nihat Kahveci canlı yayında ateş püskürdü: Allah sabır versin
Kulisleri sallayacak iddia İşte Yeni Parti’ye düşünülen alternatif isim Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:50
Sakarya’da esrarengiz ölüm Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
19:42
Trump’ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi Gerçek bambaşka çıktı
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı
19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 20:59:10. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, lider Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement