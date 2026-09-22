Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu

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Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu
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Mardin 1969 Spor taraftarları, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından rakip takım taraftarları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Av. Gurbet Bilbay, maç sırasında ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını belirtirken, taraftarlardan Emrullah Başçı ise olayların maçtan 1 gün önce başladığını iddia etti.

Mardin 1969 Spor taraftarları, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından rakip takım taraftarları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

''KOLTUKLAR KIRILDI, ARABALAR ZARAR GÖRDÜ''

Taraftarlar adına açıklama yapan Av. Gurbet Bilbay, maç sırasında ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Bilbay, "Bu maç sonucunda bizim taraftarlara küfür edildi, hakaret edildi, akabinde devletin malı olan koltuklarımız kırıldı ve bu koltuklar atıldığı esnada vatandaşların arabaları zarar gördü. İnsanların üstüne de düşme tehlikesi vardı. Biz bununla ilgili mala zarar verme, kasten yaralama ve hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

''DEVLET MALINA ZARAR VERDİ''

Bilbay, vatandaşların da ihbar hakkının bulunduğunu belirterek, "Burada amacımız futbol şiddet değildir, futbol siyaset değildir. Biz defalarca Mardin Spor için stat yapılması, tesis yapılması için çalışmalarda bulunduk. Buna rağmen dışarıdan gelen taraftarlar Mardin Spor'a zarar verdi, devlet malına zarar verdi. Spor hukuku sadece idari bir yaptırım değildir, bunun aynı zamanda cezai yaptırımı da vardır" ifadelerini kullandı.

Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu

''SİVİL HALKA SALDIRMAYA KALKTI''

Taraftarlardan Emrullah Başçı ise olayların maçtan 1 gün önce başladığını iddia etti. Başçı, şunları kaydetti:

"Bizim herhangi bir taraftar grubuyla ya da bir takımla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz, kim gelse sevgi ve hoşgörü içerisinde karşılıyoruz. Kayserispor taraftarlarıyla kucaklaştık, oturduk, çay içtik, resimler çektik. Ama maç günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın orada Kayserispor taraftar grupları otobüslerden inip sivil halka saldırmaya kalktı. Orada arbede yaşandı. Polis araya girerek olayı engellemeye çalıştı. Bizim taraftar grubumuzun bunlardan haberi oldu. Haberleri olduktan sonra bunlara karşılık ister istemez bir sinirlenme oldu. Ondan sonra taraftarımız onlarla sözlü bir tartışmaya girdi. Tartışma yaşandıktan sonra biz taraftarı içeri alarak olayın yükselmesine engel olduk. Maç günü de 90 dakika boyunca Mardin'e tahrik edici hareketler, küfürler yapıldı. Biz hiçbir şekilde küfür etmedik, madde atmadık. Maçı kazandılar, futboldur, herkes kazanabilir. Biz herkesi tebrik ederiz. Maçtan sonra da stadımızdaki koltukları kırıp taraftarların ve polislerin üstüne attılar. Bu etik bir durum değildir. İnsan gibi geliyorsanız insan gibi gideceksiniz. Biz herkesi sevgi ve hoşgörüyle karşılar."

Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu

''HAKARET, KÜFÜR ETTİLER''

Bir başka taraftar Enver Kavak da Kayserispor taraftarlarının kent merkezinde formalarıyla rahat şekilde gezdiğini, kendilerine yönelik herhangi bir taşkınlık yapılmadığını söyledi. Kavak, "1 gün öncesinden çarşıda formaları giyinik bir şekilde çok rahat gezdiler. Mardin Çarşı taraftarı onlara karşı taşkınlık çıkarmadı. Ona rağmen statta bize karşı çok hakaret ettiler, küfür ettiler. Yetmedi, maç bittikten sonra stadın koltuklarını kırıp bize fırlatmaya başladılar, polislere atmaya başladılar" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor taraftarlarından Kayserispor taraftarları hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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