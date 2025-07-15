Mardin'de 15 Temmuz Minikler Judo Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Mardin'de 15 Temmuz Minikler Judo Şampiyonası Başladı

Mardin\'de 15 Temmuz Minikler Judo Şampiyonası Başladı
15.07.2025 21:49
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Mardin'de, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası' açılış programı Artuklu Spor Salonu'nda yapıldı. Vali Tuncay Akkoyun'un da katıldığı etkinlikte, Türkiye genelinden 72 ilden gelen sporcular yer aldı. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, bu organizasyonun gençlerde milli bilinç ve kültürel farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti. Müsabakalar 15-17 Temmuz tarihlerinde devam edecek.

MARDİN'de, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası' için açılış programı yapıldı.

Artuklu Spor Salonu'nda, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Federasyonu' için açılış programı yapıldı. 72 ilden gelen sporcuların katıldığı şampiyonanın açılış seremonisine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sporcular, antrenörler, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda sporsever katıldı. Program, sporcuların bayrak geçişiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 15 Temmuz'u unutmaması, sadece spor anlamında değil; milli bilinç ve kültürel farkındalıkla da yetişmeleri amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

'SİZLERİ HOŞGÖRÜNÜN BAŞKENTİ MARDİN'DE AĞIRLIYORUZ'

Vali Tuncay Akkoyun, konuşmasında ülkemizin son 20 yılda pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade ederek, "15 Temmuz'un birlik, beraberlik ruhu ve Mardin'imizin hoşgörü kültürü ile sporun birleştirici gücünün bugün bu salonda buluşuyor olması son derece manidardır. '15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası'nda bir yarışmanın ötesinde birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve saygının en güzel şekilde sergileneceğine yürekten inanıyorum. Bugün burada sizleri hoşgörünün başkenti Mardin'de ağırlıyoruz. Mardin, binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı önemli bir şehirdir. Bu toprakların en kıymetli hazinesi olan, ecdadımızdan miras aldığımız kardeşlik ve hoşgörü kültürü, sporun her dalında da Fair Play'ın temelini oluşturmaktadır. Ülkemiz son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sanata, sağlıktan spora kadar pek çok alanda önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydetmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından minik judocuların müsabakalarına geçildi. Tatamiye çıkan sporcular, centilmence mücadele etti. Vali Akkoyun, dereceye giren sporculara madalya, katılım belgesi ve kupa takdim etti. Müsabakaların 15-17 Temmuz tarihlerinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mardin'de 15 Temmuz Minikler Judo Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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