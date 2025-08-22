Mardin\'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasını yapılıyor.

BİRİ DOĞAL ÇİM DİĞERİ SENTETİK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor altyapısını güçlendirmek, profesyonel ve amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde yapımına başlanan sahalardan biri doğal çim, diğeri ise sentetik yüzeyli olacak.

UEFA KRİTERİNE UYGUN İNŞA EDİLECEK

Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun inşa edilecek sahalar, gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmasına imkan tanıyacak. Modern altyapıya sahip sahalar, amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek.