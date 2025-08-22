Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı

Mardin\'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı
22.08.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına start verildi. Merkez Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde yapımına başlanan sahalardan biri doğal çim, diğeri ise sentetik yüzeyli olacak.

Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasını yapılıyor.

BİRİ DOĞAL ÇİM DİĞERİ SENTETİK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor altyapısını güçlendirmek, profesyonel ve amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesi Hamzabey bölgesinde yapımına başlanan sahalardan biri doğal çim, diğeri ise sentetik yüzeyli olacak.

UEFA KRİTERİNE UYGUN İNŞA EDİLECEK

Uluslararası standartlarda ve UEFA kriterlerine uygun inşa edilecek sahalar, gençlerin modern, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmasına imkan tanıyacak. Modern altyapıya sahip sahalar, amatör ve profesyonel sporcuların yanı sıra turnuva ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde inşa edilecek.

Kaynak: AA

Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Sokaktaki kamerayı tamir ederken, dolmuşun üzerine düştü Sokaktaki kamerayı tamir ederken, dolmuşun üzerine düştü
Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu
Ölümle biten tesadüf Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı Ölümle biten tesadüf! Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı
Otomobil tamiri kavgasında kan aktı Ustanın parmağı pala darbesiyle koptu Otomobil tamiri kavgasında kan aktı! Ustanın parmağı pala darbesiyle koptu
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar
İsrail Ordusu, Gazze’deki sağlık kuruluşlarına sürgün emri gönderdi İsrail Ordusu, Gazze'deki sağlık kuruluşlarına sürgün emri gönderdi
Malezya’da askeri jet alev alarak düştü Malezya'da askeri jet alev alarak düştü
“Tecavüz ediyorlar“ diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

14:52
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
13:09
İstanbul’un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 15:31:13. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de UEFA kriterlerine uygun 2 futbol sahasının yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.