Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.
İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.
Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.
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