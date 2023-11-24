 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürülen 33 yaşındaki futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu.

24.11.2023 - 08:25,  Güncelleme: 08:39
Abone Ol

Sakatlığı nedeniyle İtalya'ya ameliyat olmaya giden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi.

YARA ALMADI

İtalya'nın Brescia şehrinde yaşanan trafik kazasından Balotelli yara almadan kurtuldu. 33 yaşındaki futbolcu alkol testine girmeyi reddettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.

ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Alkol testine girmeyi reddeden Balotelli'nin ambulansa giderken yolda sendelediği görüldü. Sağlık durumu iyi olan Balotelli'nin aracı ise hurdaya döndü.

Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü
Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya döndü
Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Arabası hurdaya dönenen İtalyan yıldız, ambulansla hastaneye götürüldü

Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
08:38 Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes başladı! İşte saat saat bugün yaşanacaklar
08:25 Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi
08:00 Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı
07:32 Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı
02:31 Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
00:55 Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyetini aldı
00:52 Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu
00:18 İYİ Partili Dikbayır: Seçim kampanyasını yürüten Meral Akşener'in oğlu, elinde poşetle para dağıttı
00:03 Yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor
23:43 Özgür Özel'den, ''İYİ Parti ile ittifak yapılır mı?'' sorusuna yanıt: Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 08:57:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement