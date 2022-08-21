İznik Gölü'nde şampiyonlar belli oldu

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde dört gün süren şampiyona sona erdi.

İznik Gölü'nde gerçekleşen Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. İznik Belediyespor Kulübü Pirat Yerli Kategorisinde Türkiye 3.sü oldu. Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik'te başlayan yarışlar rüzgara karşı kıyasıya mücadeleyle geçti. Dört gün süresince dalgalarla mücadele eden sporcular Pirat Genel, Pirat Genç ve Pirat Yerli kategorilerinde yarıştı.

Pirat Genel Kategorisinde birinci Çağlan Kuruner ve Bedii Atasagun ile Galatasaray, ikinci Uğurkan Yılmaz ve Yağız Aşçıoğlu ile Şişecam Çayırova, üçüncü Y.Burçin Ahızkal ve Alper Algüneş ile Marmara Yelken Kulübü oldu. Pirat Genç kategorisinde birinci Uğurkan Yılmaz ve Yağız Aşçıoğlu ile Şişecam Çayırova, ikinci Oğuz Konak ve M.Eren Önder ile Gemlik Yelken Kulübü ve üçüncü İlayda Cansu Tüfekçi ve Dilem Özkan ile Kaytazdere Yelken Kulübü oldu.Pirat Yerli kategorisinde birinci Mustafa Öncü ve Nadir Akın ile Bursa Yelken Kulübü, ikinci Eren Can Altun ve Uğurkan Özkan ile Kaytazdere Yelken Kulübü, üçüncü Atacan Özen ve Cenk Karakaş ile İznik Belediyespor Kulübü oldu.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde gerçekleşen Pirat Türkiye Şampiyonasının ödülleri İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Belediye Meclis Üyesi Halil Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Coşkun, federasyon temsilcileri ve yetkililer tarafından verildi. - BURSA