Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları\'nda 2. Ayak Sonuçlandı

Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Kanada, Norveç, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 39 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ayağın son yarışı başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından yatlar, koy içinde sınıflarına göre start aldı.

Rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitiş noktasına gelmeye çalışan yelkenciler, balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu.

İkinci gün yarışlarında iki yarış gerçekleştirildi.

Altı etaptan oluşan trofenin 2. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Eker 40 (Nevra Eker)

2- Vakkorama (Erhan Karaca)

3- Wild West (Tora Kutoğlu)

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Strekoza (Mikhail Mischenko)

3- Koi (Oğuz Ayan/Vedat Tezman)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Levent Peynirci)

2- Marmarisa (Gleb Semerenko)

3- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)

IRC-3

1- Looping (Soboleva Mariia)

2- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)

3- Exit (Emre Derman)

Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 3. ayak mücadelesi, 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.