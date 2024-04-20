Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 23 Nisan Dostluk Turnuvası, ilk düdükle başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Ege'nin iki karşı kıyısının çocukları, basketbol turnuvasında bir araya geldi. Marmaris Belediyesi ve Rodos Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris - Rodos Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı. Marmaris Belediyespor ve Kolosos Rhodes takımları karşı karşıya geldiği turnuvanın ilk maçı bugün yapıldı. Maçı Kolosos Rhodes 80-62 kazandı. Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'na iki gün sürecek turnuvanın ödül töreni 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de yapılacak. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Marmaris - Rodos Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak organizasyonda 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi pedal çevirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı Şimşekler'de hedef 3 puan olurken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışta öğrenciler büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.
Yarın Antalya'da başlayacak 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) tanıtım toplantısı yapıldı.
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Polat'a teşekkür etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.
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