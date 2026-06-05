Marmaris\'te Tour de France Coşkusu

VISA Maximiles Black L'Étape Marmaris by Tour de France, yüzlerce sporcuyu ve binlerce bisiklet tutkununu Marmaris'te buluşturacak. İlçe, hafta sonu boyunca sporun, turizmin ve Tour de France atmosferinin merkezi olacak. Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu Tour de France'ın resmi amatör serisi olan Visa Maximiles Black L'Étape Marmaris by Tour de France'ın açılışı Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Expo Alanı'nda gerçekleştirildi. 16 ülkeden 120 yabancı sporcu ve toplam 700 bisikletçinin katılacağı organizasyon, Marmaris'i hafta sonu boyunca uluslararası bisiklet sporunun merkezlerinden biri haline getirecek.

Expo alanının açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, L'Étape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, L'Étape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, dünyaca ünlü spor mecrası L'Équipe Bisiklet Editörü Gilles Comte, kamu kurumlarının temsilcileri ve organizasyon yetkilileri katıldı.

ATMOSFERİN TADINI ÇIKARIN

Açılışta konuşma yapan L'Étape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diledi. Tüm katılımcıların ve bisikletseverlerin bu popüler etkinlikteki atmosferin tadını çıkarmasını hedeflediklerini belirterek, gelecek yıllarda organizasyonu daha da büyütmeyi umduklarını kaydetti. L'Étape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, organizasyonun hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek Marmaris'te tarihi bir etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kafkas, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birinin resmi etabını Marmaris'te düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada spor turizmi çok gelişmekte ve çok büyük bir pazar oluşturmaktadır. Artık milyarlarca dolarlık oluşmuş olan bir pazarda Türkiye, bütün doğal güzellikleriyle spor turizminin en iddialı ülkelerinden bir tanesi. Marmaris doğal güzellikleri, iklimi ve parkurlarıyla spor turizmi açısından çok önemli bir destinasyon. Bu organizasyonla dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları ve bisiklet tutkunlarını Marmaris'te ağırlıyoruz" dedi.

ÜNLÜ: MARMARİS EN UYGUN KENT

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise organizasyonun Marmaris'in doğal yapısıyla örtüştüğünü belirterek, "Marmaris spor, doğa ve turizm açısından bu tür organizasyonlar için çok uygun bir kent. Koşu, yürüyüş ve bisiklet etkinlikleri burada güçlü bir şekilde yapılabiliyor. Tour de France gibi dünya çapında bir markanın Marmaris'te olması bizim için çok değerli. Bu organizasyon hem bisiklet sporuna olan ilgiyi artıracak hem de spor turizmine önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da organizasyonun ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen sporcular ve izleyiciler de bu güzellikleri yakından görecek. Spor turizmi Marmaris için çok önemli bir alan. Yarışmalarıyla Marmaris'imizin özelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Bugün bunu bu organizasyonla da dünya elitler liginde bir kez daha göstermenin gayreti içindeyiz" dedi. Kaymakam Kaya, yarış nedeniyle yol kapamalarına da değinerek güvenlik vurgusu yaptı.

İKİ AYRI PARKURDA YARIŞ HEYECANI

Etkinlikler, 6 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek Halk Sürüşü ile başlayacak. Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 96,7 kilometrelik uzun ve 65,8 kilometrelik kısa parkur yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek. İki gün boyunca açık kalacak Expo Alanı sporcuları, markaları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirirken; 16 ülkeden 120 yabancı sporcu ve 70'i kadın olmak üzere toplam 700 bisikletçinin katılacağı organizasyon, Marmaris'i hafta sonu boyunca uluslararası bisiklet sporunun merkezlerinden biri haline getirecek.