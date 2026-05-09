Marmaris\'te Yüzme Havuzu Kapatıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait kapalı yüzme havuzunun kapatılması nedeniyle yüzlerce sporcu çocuk, yaklaşık bir aydır çevre ilçelerdeki havuzlara giderek antrenman yapmaya aşladı. Performanslarının düştüğünü söyleyen çocuklar ve velileri, havuzun yeniden açılmasını istiyor.

2005 yılında düzenlenen Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali kapsamında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından açılışı yapılan belediyeye ait yüzme havuzu, yıllardır ilçede yüzlerce sporcuya hizmet verdi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği da yapan havuz, nisan ayında belediyenin aldığı kararla kapatıldı. Yaklaşık 300 sporcunun kullandığı havuzun kapanmasının ardından antrenmanlar durdurulurken, kulüp ofislerinin de boşaltılması istendi. Kararın ardından veliler ve sporcular, duruma tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Kapanan havuzlarının önüne madalyalarıyla gelen minik yüzücüler, "Havuzumuz açılırsa daha başarılı olacağız. Lütfen havuzumuzu açın" diyerek çağrıda bulundu. Veliler, çocukların spor yapma hakkının anayasal güvence altında olduğunu belirterek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

'DİĞER SPORCULARLA EŞİT ŞARTLARDA ÇALIŞAMIYORİZ'

Milli Takım Federasyon Karması'na seçilen ve temmuz ayında Bulgaristan'daki kampa katılacak olan 15 yaşındaki Alara Darı, havuzun kapanmasının sporcuları olumsuz etkilediğini söyledi. Darı, "Seçildiğim için çok mutluyum. Ülkemi ve Marmaris'i temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Ama diğer sporcularla eşit şartlarda çalışamıyoruz. Bizim de düzenli antrenman yapabileceğimiz bir havuzumuz olsun istiyoruz" dedi.

'HAVUZUN KAPANMASI PERFORMANSIMIZI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

10 yılı aşkın süredir yüzdüğünü dile getiren Kadir Kürşat Barbaros ise, "17-19 Nisan'daki Milli Takım seçmelerinde çok küçük bir farkla kadroyu kaçırdım. Türkiye ikinciliğim ve okul sporlarında derecelerim var. Havuzun kapanması performansımızı doğrudan etkiliyor. Biz sadece havuzumuzun yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

9 yaşındaki yüzücü Vera Seyhan da kara antrenmanları nedeniyle derecelerinin düştüğünü belirtip, "Çok madalyam var ama bugün getirmeyi unuttum. Havuzumuz açık olsaydı her gün başka ilçelere gitmek zorunda kalmazdık. Derecelerimizin düşmesine üzülüyorum. Havuzumuzu geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler de çocuklarının hem eğitim, hem de spor hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi. İki oğlunun lisanslı yüzücü olduğunu kaydeden veli Ali Özkaynak ise "Bir aydır çocuklarımızı her gün Muğla'ya götürüyoruz. İki hafta sonra yarışları var. Belediyeye ulaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Çocuklarımızın sporla büyümesini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Velilerden Tülin Ahiakın da, "6 Nisan'da hiçbir bilgilendirme yapılmadan havuz kapatıldı. Muğla ve Ortaca'da antrenman imkanı sağlandı ancak çocuklar yollarda çok yoruluyor" dedi.