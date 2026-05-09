Marmaris'te Yüzme Havuzu Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Yüzme Havuzu Kapatıldı

Marmaris\'te Yüzme Havuzu Kapatıldı
09.05.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'teki kapalı yüzme havuzunun kapanması, sporcu çocukların antrenmanlarını olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait kapalı yüzme havuzunun kapatılması nedeniyle yüzlerce sporcu çocuk, yaklaşık bir aydır çevre ilçelerdeki havuzlara giderek antrenman yapmaya aşladı. Performanslarının düştüğünü söyleyen çocuklar ve velileri, havuzun yeniden açılmasını istiyor.

2005 yılında düzenlenen Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali kapsamında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından açılışı yapılan belediyeye ait yüzme havuzu, yıllardır ilçede yüzlerce sporcuya hizmet verdi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği da yapan havuz, nisan ayında belediyenin aldığı kararla kapatıldı. Yaklaşık 300 sporcunun kullandığı havuzun kapanmasının ardından antrenmanlar durdurulurken, kulüp ofislerinin de boşaltılması istendi. Kararın ardından veliler ve sporcular, duruma tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Kapanan havuzlarının önüne madalyalarıyla gelen minik yüzücüler, "Havuzumuz açılırsa daha başarılı olacağız. Lütfen havuzumuzu açın" diyerek çağrıda bulundu. Veliler, çocukların spor yapma hakkının anayasal güvence altında olduğunu belirterek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

'DİĞER SPORCULARLA EŞİT ŞARTLARDA ÇALIŞAMIYORİZ'

Milli Takım Federasyon Karması'na seçilen ve temmuz ayında Bulgaristan'daki kampa katılacak olan 15 yaşındaki Alara Darı, havuzun kapanmasının sporcuları olumsuz etkilediğini söyledi. Darı, "Seçildiğim için çok mutluyum. Ülkemi ve Marmaris'i temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Ama diğer sporcularla eşit şartlarda çalışamıyoruz. Bizim de düzenli antrenman yapabileceğimiz bir havuzumuz olsun istiyoruz" dedi.

'HAVUZUN KAPANMASI PERFORMANSIMIZI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

10 yılı aşkın süredir yüzdüğünü dile getiren Kadir Kürşat Barbaros ise, "17-19 Nisan'daki Milli Takım seçmelerinde çok küçük bir farkla kadroyu kaçırdım. Türkiye ikinciliğim ve okul sporlarında derecelerim var. Havuzun kapanması performansımızı doğrudan etkiliyor. Biz sadece havuzumuzun yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

9 yaşındaki yüzücü Vera Seyhan da kara antrenmanları nedeniyle derecelerinin düştüğünü belirtip, "Çok madalyam var ama bugün getirmeyi unuttum. Havuzumuz açık olsaydı her gün başka ilçelere gitmek zorunda kalmazdık. Derecelerimizin düşmesine üzülüyorum. Havuzumuzu geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliler de çocuklarının hem eğitim, hem de spor hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi. İki oğlunun lisanslı yüzücü olduğunu kaydeden veli Ali Özkaynak ise "Bir aydır çocuklarımızı her gün Muğla'ya götürüyoruz. İki hafta sonra yarışları var. Belediyeye ulaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Çocuklarımızın sporla büyümesini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Velilerden Tülin Ahiakın da, "6 Nisan'da hiçbir bilgilendirme yapılmadan havuz kapatıldı. Muğla ve Ortaca'da antrenman imkanı sağlandı ancak çocuklar yollarda çok yoruluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris'te Yüzme Havuzu Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:28:14. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yüzme Havuzu Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.