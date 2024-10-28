Marmaris Ultra Maratonu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Marmaris Ultra Maratonu Başlıyor

15-17 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlik, beş parkurda yarışçılara doğanın tadını çıkaracak.

28.10.2024 13:46
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Bu sene ilk kez düzenlenecek Marmaris Ultra Maratonu, 15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganı ile düzenlenecek yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğunda koşulacak.

76K, 48K, 30K, 16K ve 5K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak etkinlikte koşucular, Marmaris sahilinden başlayıp, Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı üzerinden geçecek ve yarışı yine Marmaris sahilinde bitirecek.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın 76K'lık parkuru 2 bin 560 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 25 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşuyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06.00'da sahildeki Atatürk heykelinden başlayacak yarışta finiş yine aynı yerde gerçekleşecek ve maksimum bitirme zamanı 16 saat olacak.

48K'lık parkur bin 480 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 25 single track ve yüzde 5 asfalt yolda koşulacak. Teknik özelliği yüksek olacak parkurda koşucular, performanslarını test etme imkanı yakalayacak. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06.00'da sahildeki Atatürk heykelinden başlayacak yarışta finiş yine aynı yerde gerçekleşecek.

30K'lık parkur ise 870 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 10 single track ve yüzde 20 asfalt yoldan oluşacak. Marmaris Milli Parkı'nda geçecek olan yarış, 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 07.00'de sahildeki Atatürk heykelinden start alacak ve aynı noktada sona erecek.

16K'lık parkur da 390 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 5 single track ve yüzde 30 asfalt yoldan oluşuyor. Marmaris Milli Parkı'nın 16 kilometresini oluşturan parkur, çoğunlukla büyük Marmaris yangınının en yoğun olduğu alanlarda geçen, zorluk seviyesi orta bir yarış olarak koşulacak. Yarışçılar, 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 08.00'de sahildeki Atatürk heykelinden start alacak ve aynı noktada finiş yapacak.

5K'lık parkur 130 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika ve yüzde 35 asfalt yoldan oluşuyor. Marmaris Milli Parkı'nın 5 kilometresini oluşturan parkur, herkesin rahatlıkla bitirebileceği ve manzarası ile beğenileri toplayacak bir yarış alanı olarak öne çıkıyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 09.00'da sahildeki Atatürk heykelinden start alacak yarış, aynı noktada son bulacak.

Engin Çetinay: "Marmaris'e yeni bir soluk getirecek"

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Marmaris'e yeni bir soluk getireceğine emin olduğumuz yarış, büyük bir heyecan yarattı. Katılımcılar, 5 ayrı parkurda doğal güzellikler içinde koşacaklar. Patika, single track ve asfalttan oluşan parkurlar, yarışçılara büyük çekişme imkanı sunacak. Bir hayli zor ve keyifli geçecek yarışa bütün herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan ise yarışa ilişkin şunları kaydetti:

"Anadolu Sigorta olarak tüm faaliyetlerimizin odağına sürdürülebilirlik bakış açısını yerleştirirken 'Maviden Yeşile' mottosu ile yola çıktığımız Marmaris Ultra'da, bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için bu organizasyonun isim sponsoru olduk. Marmaris Ultra gibi doğa ile iç içe yapılan koşuların, yarışçılara sürdürülebilirliğin ve doğal zenginliklerin korunmasının önemini bir kere daha hatırlatacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Marmaris, Etkinlik, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

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