15. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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15. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı

19.09.2022 19:24

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 15. Uluslararası Channel Regatta 2022 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 15. Uluslararası Channel Regatta 2022 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Yarışlara Yunanistan'dan 6, Türkiye'den 10, Hollanda ve Rusya'dan birer olmak üzere toplam 18 yat ile 200 sporcu katıldı. 3 gün süren yarışlar, koy içinde tamamlandı.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 2 yıl yapamadıkları yarışları tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öznur, Marmaris ve Rodoslu yelkenciler arasında dostluğu pekiştirmek için başlatılan yarışları bir yıl Rodos'ta, bir sonraki yıl da Marmaris'te olmak üzere dönüşümlü yaptıklarını dile getirdi.

Türk-Yunan dostluğu için 15. kez yelkenlerini açtıklarını aktaran Öznur, "6 Yunanistan, 1 Hollanda ve 1 Rus tekne misafirimiz olmak üzere 18 tekne yarıştı. 3 gün boyunca 4 yarış yaptık. Biz gelecek yıl Rodos'a misafir olacağız." diye konuştu.

Dereceye giren yelkenciler kulüp bahçesinde düzenlenen ödül töreni ile kupalarını aldı.

Yarışmada sınıflarına göre ilk 3 sırayı alan tekneler, kaptanlar ve ülkeleri şöyle:

IRC-1

1. Querencia - Evren Koncagül (Türkiye), 2. Avolare - Dağhan Başpınar (Türkiye), 3. Ghost Rider - Mikhail Mischenko (Rusya)

IRC-2

1. Stormy - Tunca Çalışkan (Türkiye), 2. Capella 2 - İhsan Kalaycı (Türkiye), 3. Blue Shark - Emmanouel Spyridis (Yunanistan)

IRC-3

1- VMG Yelken – Doğukan Kandemir (Türkiye), 2- Clavella – Leo Kollf (Hollanda), 3- Sailmaker – Aslan Kaan İs (Türkiye)

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Kaynak: AA

Marmaris, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika

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