Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansı EURO 2024'te de devam ettiren ve birçok dev kulübün radarına giren Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz devi, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

21.07.2024 11:45
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Orta saha ve sağ bek transferlerini bitirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray, bir yandan da kadroda bulunan futbolcular için teklif almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024'te harika performans sergileyen Barış Alper Yılmaz geliyor.

LİVERPOOL 30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Liverpool, özellikle EURO 2024 performansıyla birçok Avrupa devini peşine takan Barış Alper için sarı-kırmızılı takımla yakın zamanda görüşecek. İngiliz devi, bu transferi 30 milyon euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Barış, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 3 milyon eurodan 20 milyon euroya kadar çıkarmayı başardı. Galatasaray yönetimi Barış'ı takımda tutmak istese de gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere'ye gitmişti.

GALATASARAY KARİYERİ

2021/22 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 108 karşılaşmada 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım formasını da 20 kez sırtına geçiren Barış Alper, 2 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.

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Son Dakika Spor Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ankara null: az en az 45 olmali cunku almaya calis bu paraya alamazsin boylesini 20 18 Yanıtla
    Serkan Beyhan: BU HABERE İNANANLARA GÜLÜYORUM SADECE 4 6
  • By Ayık: sanki giderse pişmalık duyacağız gibime geliyor ???? 16 10 Yanıtla
    Ali Saruhan: Performansı ap açık ortada. Ve eminim ki orada daha iyi pişecektir 1 3
  • özer bergin: Kağıt toplayıcı el arabası eksik sadece. 8 15 Yanıtla
  • Ramazan Demir: yanında bonus olarak torera ve icardiyidemi veriyorlar ama büyüttünür bal yapmaz arı gibi koşar durur 8 10 Yanıtla
  • Senol Soylu: 60 dan aşağı verirseler başarısızlıktır. 5 7 Yanıtla
  • Mustafa: Nereye gidiyor kim alir bunu 2 9 Yanıtla
  • Ömer faruk Kara: Kaça satarsaniz satın ama kesinlikle sözleşmeye şu şartı ekleyin. Uyum sorunu yaşayıp performans düşüklüğü nedeniyle kötü sezon geçirip kiralanacaksa görüşmede ilk görüşme hakkı Galatasarayin hakkidir.bakin bu boeyde oldu.oynayamadi oynayamazda.munih bu sezon muhtemelen kiralık gönderecek bı takıma.bu hatayı yada eksikliği barış ve sonrasındaki transferlerimiz de yapmayalım 5 3 Yanıtla
  • serkan Abasar: satılacak bir oyuncu değil çok büyük potansiyeli var 0 2 Yanıtla
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