Fener'in yeni yıldızını taşıyan uçak İstanbul'a indi

08.01.2026 14:36  Güncelleme: 14:47
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transferi için anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.

Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak İstanbu'a indi

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Fransız orta saha, Lazio formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ömer özdaş ömer özdaş:
    libero santrfor lazım orta sahayı ne yapacağız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in yeni yıldızını taşıyan uçak İstanbul'a indi
