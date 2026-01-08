Fener\'in yeni yıldızını taşıyan uçak İstanbul\'a indi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan transferi için anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Fransız orta saha, Lazio formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.
