Mauro Icardi'den çok konuşulacak açıklama: Kelimeler kifayetsiz kalıyor - Son Dakika
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Mauro Icardi'den çok konuşulacak açıklama: Kelimeler kifayetsiz kalıyor

20.05.2023 22:49

Galatasaray'ın yıldız topçusu Mauro Icardi, Sivasspor maçından sonra basına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı camia hakkında fikirlerini söyleyen Arjantinli golcü, "Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BENİM GÖREVİM GOL ATMAKTIR"

Mücadeleyi değerlendiren golcü, "Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa. Taraftarımızla birlikte olmaktan keyif aldık. Takım olarak iyi oynadık. Benim görevim zaten her zaman söylediğim gibi gol atmaktır. Takım olarak iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz" dedi.

"KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR"

Şampiyonluk ve taraftara mesajı sorulan Icardi, "Aslında zor bir soru. Taraftar üzerine söyleyecek çok şey vardı. Çok etkileyiciler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 50 bin kişi sürekli yanımızda. Performansımızı etkiliyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bu yılın benim için çok özel olduğunu söylemek istiyorum" cevabını verdi.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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