Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki! - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki!

Mauro Icardi\'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma\'dan tepki!

Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sonrası aldığı 1 maçlık cezaya, sosyal medya hesabında yaptığı yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

27.02.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Süper Lig'in 26.haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Galatasaray maçında, sarı-kırmızıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, rakip takım tribünlerine yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ardından 1 maç ceza almıştı. Icardi cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giymemişti.

Icardi'nin 1 maçlık cezası sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe'den peş peşe paylaşımlar geldi. Bir paylaşım da Beşiktaş'ın eski yıldızlarından biri olan Pascal Nouma'dan geldi.

Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde benzer bir hareketten ötürü 7 ay ceza alan Fransız, daha önce de verilen cezaları paylaşarak "No comment (yorum yok)" notunu düştü. İşte Nouma'nın o paylaşımı:

Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki

MKE Ankaragücü, Pascal Nouma, Mauro Icardi, Galatasaray, Beşiktaş, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sadık Apaydın: Malzemenin büyüklüğüne göre veriyorlar demekki. 83 2 Yanıtla
  • ilker kozcu: bir GS olarak utanıyorum.Hakedilmemiş maçlar adaletsiz cezalar 34 4 Yanıtla
  • Ahmet Demir: tiyatroya devam.Bu lig şaibeli 34 2 Yanıtla
  • Erdal Akbaş: pascal senki ile icardinin ki arasında boy farkı var galiba boyuna göre ceza 12 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasına Pascal Nouma'dan tepki! - Son Dakika
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