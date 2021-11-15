Üye Girişi
Mavi Kelebekler sahasında kazandı - Son Dakika

Mavi Kelebekler sahasında kazandı

15.11.2021 10:58
Mavi Kelebekler sahasında kazandı

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'u 33-28 mağlup ederek hanesine 2 puan yazdırdı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'u 33-28 mağlup ederek hanesine 2 puan yazdırdı.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, evinde konuk ettiği Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'u 33-28 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Kelebekler, ilk dakikalardan itibaren rakibine oyun üstünlüğünü hissettirdi. Devre arasına 16-14 önde giren Konyaaltı Belediyespor, ikinci yarıda da iyi savunma yaparak rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 33-28'lik skorla kazanmasını bildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Görele Belediyespor karşısında galip gelerek son iki maçta alınan mağlubiyetleri bir nebze de olsa telafi ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Esen, "Üst sıraları hedefleyen takımımızın son iki haftada aldığı mağlubiyetler camiamızda üzüntüye sebep olmuştu. Ev sahibi olduğumuz bu maçta galip gelerek hedeften kopmamış olduk. Takımımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Maçın son düdüğüne kadar takımımızı destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üst sıralarda kalmak istiyoruz

Antrenör Birol Ünsal ise "Zor bir maçı iyi oynayarak, özellikle ilk devre ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında iyi savunma yaparak maçı kopardık. Görele'yi yenmek bizim için önemliydi. İki haftadır mağlubiyetle kapatıyorduk çünkü. Kazandığımız için, tekrar pozitif bir ortama kavuştuğumuz için mutluyuz. Elimizden geldiği kadar, üst sıralarda olmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Mavi Kelebekler'in genç oyuncusu Fulya Naime Bozyurt da "Takımıma katkı yaptığım için çok mutluyum. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah gelecek maçlarda da bu azim ve hırsla devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Mavi Kelebekler sahasında kazandı
Mavi Kelebekler sahasında kazandı

Konyaaltı, oyunlar, Giresun, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler sahasında kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı 11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı 10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var 09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum

Son Dakika Haberleri
11:02 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu
11:01 Akıl almaz olay! Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı
11:00 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı
10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı
10:30 Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı
10:29 Türkiye'de ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı
10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı
10:04 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı         
10:31
Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor Tepedeki küçük mezarın hikayesi yürek burkuyor         
10:13
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim         
09:29
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak Lüks moda markası Gucci ile Microsoft'tan özel oyun konsolu! Tam 10 bin dolara satışa sunulacak         
07:48
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti         
23:52
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 11:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi Kelebekler sahasında kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement