Max Kruse\'den olay itiraf: Vücudumun üçte biri yağ

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin kilosu, kariyeri boyunca sık sık spekülasyon konusu olmuştu. Bir buçuk yıldır aktif profesyonel futbol hayatını noktalayan 36 yaşındaki Kruse, yine de tartıdaki rakamlarla mücadele etmeye devam ediyor.

"VÜCUDUMUN YÜZDE 33'Ü YAĞ"

Vücut yağ oranını ölçtürdüğünü belirten Kruse, "Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi" diyerek şok edici teşhisini dile getirdi. Kruse, bu durum karşısında kendiyle alay ederek, "Vücudumun üçte biri yağdan oluşuyor" dedi.

Bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf eden Kruse, "Yüzde otuz üç oldukça dikkat çekici bir oran. Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz" dedi.