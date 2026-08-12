Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil - Son Dakika
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Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza\'da romantik tatil
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2026 Dünya Kupası'nın gol kralı Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da lüks yatta tatil yaparken görüntülendi. Çift, arkadaşlarının da katıldığı yat gezisinde romantik anlar yaşadı.

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappe, kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte Ibiza'da yat tatilinin tadını çıkarıyor.

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

Arkadaşlarının da dahil olduğu yat gezisinde 27 yaşındaki futbolcu, kız arkadaşıyla baş başa kaldığı anlarda ona sevgi gösterisinde bulunurken objektiflere yansıdı.

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

SIK SIK BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Güneşin ve denizin tadını çıkaran, arkadaşlarıyla eğlenen çift, tatil sırasında sık sık birbirlerine sarıldı ve öpüştü. Mbappe ile Exposito, romantik anların yanı sıra jet ski turuna da çıktı.

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

YATTA ÜNLÜ İSİMLER DE VARDI

Mbappe'nin eski takımı Paris Saint-Germain'den arkadaşı olan Faslı yıldız futbolcu Achraf Hakimi de yattaki misafirler arasında yer aldı. İspanyol oyuncu Ester Exposito'nun yakın arkadaşı olan oyuncu Sergio Momo da yat gezisine katıldı.

Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil

DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN AYAKKABIYI KAZANDI

Öte yandan Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 10 golle "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. Fransız futbolcu, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası maçlarında toplam 22 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu da kırdı.

Kylian Mbappe, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe ile Ester aşka geldi! Ibiza'da romantik tatil - Son Dakika

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