Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü

09.08.2022 17:13

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel'in uzun süre birlikte olduğu Rose Bertram ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin birlikte olduğu öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet yolladı.

PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisine kaptırdığı öne sürüldü.

ÖZEL JET YOLLADI

Le Parisien'in haberine göre, Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet yolladı. Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın Instagram hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.

BİR ZAMANLAR 'YENGEYDİ'

Fenerbahçeli taraftarların "yenge" dediği Bertram, İstanbul günlerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Van der Wiel, 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

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Kylian Mbappe, Rose Bertram, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü - Son Dakika
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