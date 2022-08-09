PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisine kaptırdığı öne sürüldü.
Le Parisien'in haberine göre, Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet yolladı. Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın Instagram hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.
Fenerbahçeli taraftarların "yenge" dediği Bertram, İstanbul günlerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Van der Wiel, 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü - Son Dakika