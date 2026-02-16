Mbappe ve Haaland'ı geçti! Icardi'nin tek rakibi Harry Kane - Son Dakika
Mbappe ve Haaland'ı geçti! Icardi'nin tek rakibi Harry Kane

16.02.2026 18:13
Son olarak Eyüpspor'a karşı 3 gol atan Mauro Icardi, verimlilik istatistikleriyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında gol ve dakika bazında en verimli ikinci oyuncu olan Icardi, her 73 dakikada bir gol atıyor. Icardi, bu performansıyla Bayern Münih'in yıldız ismi Harry Kane'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı da geride bıraktı.

Süper Lig'de son olarak oynanan ikas Eyüpspor maçında 3 gol birden atan Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, istatistikleri ile göz doldurdu.

ICARDI'NİN TEK RAKİBİ HARRY KANE

Avrupa'nın birçok golcüsünü sahada gösterdiği verimlilikle geride bırakan Mauro Icardi, Bayern Münih'in yıldız ismi Harry Kane'in ardından gol ve dakika bazında en verimli ikinci oyuncu oldu. Harry Kane, Avrupa'nın 10 büyük ligi göz önüne alındığında 68 dakikada bir fileleri havalandırması ile ilk sırada yer alıyor. Bu sezon 945 dakika süre alıp 13 gol atan Mauro Icardi ise her 73 dakikada bir fileleri havalandırarak bu listede kendisine ikinci sırada yer buldu.

MBAPPE VE HAALAND'I GEÇTİ

32 yaşındaki futbolcu, 83 dakikada bir gol atan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ve 98 dakikada bir gol atan Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland'ı geride bıraktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Gitsinde Avrupa'da atsın o golleri.Gariban eyubü bulmuş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
