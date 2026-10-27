Mbappe'nin Mao için "diktatör" ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı - Son Dakika
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Mbappe'nin Mao için "diktatör" ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı

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Mbappe\'nin Mao için "diktatör" ifadesini kullanması Çin\'de tepki topladı
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Kylian Mbappe'nin Mao Zedong için “diktatör” ifadesini kullanması Çin'de tepki çekti ve üç şirket sponsorluklarını sonlandırdı. Tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan Mbappe, "Yaptığım yorum doğru muhakeme edilmemişti, Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklardaki çok sayıda insanın üzüldüğünü şimdi anlıyorum. Sözlerim nedeniyle üzülen herkesten özür dilerim, niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygım var, gerçekten üzgünüm'' dedi.

Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkında "Çinli diktatör" ifadesini kullanması ülkede tepkiye yol açtı.

3 ÇİNLİ ŞİRKET SPONSORLUĞU BIRAKTI

Çin sosyal medyasında Fransız futbolcuyu eleştiren yorumların ardından ürün reklamlarında ve ambalajlarında Mbappe'nin yüzünü kullanan üç Çinli şirket, sponsorluğu bıraktıklarını açıkladı.

''ÇİNLİ BİR DİKTATÖRDÜ''

Mbappe, Fransa'da katıldığı bir televizyon programının çekiminde, internette kendisi ile ilgili paylaşılan esprilerinden hangisini komik bulduğu sorusuna, yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekayla monte edildiği bir videoyu hatırlatarak, "Şu adamla yaptıkları video, sanırım Çinli bir diktatördü." ifadesini kullanmıştı.

Fransız futbolcuya yönelik eleştirilerin ardından, onu reklamlarında ve ürünlerinde kullanan üç Çin firması, su şirketi Dongpeng, süt ürünleri firmaları Mengniu ve Milkground sponsorluklarını sonlandırdıklarını açıkladı.

Öte yandan resmi yayın organlarından, Şanghay merkezli The Paper, devlet televizyonu CCTV'nin Mbappe'nin formasını giydiği Real Madrid'in İspanyol futbol ligi La Liga'daki yayınlarını askıya aldığını iddia etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya, "Çin halkının duygularını inciten her türlü söylem veya eylem doğal olarak Çin'in tüm kesimlerince reddedilecektir." ifadesini kullandı.

MBAPPE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından bir özür açıklaması yapan Mbappe, şunları kaydetti:

"Yaptığım yorum doğru muhakeme edilmemişti, Çin'de ve dünyadaki Çinli topluluklardaki çok sayıda insanın üzüldüğünü şimdi anlıyorum. Sözlerim nedeniyle üzülen herkesten özür dilerim, niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygım var, gerçekten üzgünüm."

Mbappe'in oynadığı takımlarda sahaya yansıttığı özgüveni ve gerek rakip takım, gerek kendi takımındaki diğer oyuncular üzerinde kurduğu hakimiyet nedeniyle, internette futbolcunun otoriter liderlere ve diktatörlere benzetildiği şakalar içeren paylaşımlar yapılıyor.

Çin Halk CumhuriyetiKylian MbappeFutbolSporSon Dakika

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