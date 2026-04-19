MBB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off'ta - Son Dakika
MBB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off'ta

19.04.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
Malatya Büyükşehir Belediyespor, Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'nü 68-54 yenerek, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Play-off'a katılma hakkı kazandı. Antrenör Oğuz Avcı, destek verenlere teşekkür ederek, Süper Lig hedeflerini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor (MBB) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü karşısında aldığı galibiyetle Play-off'a katılmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda rakibi Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşma 68-54, Malatya temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Antrenör Oğuz Avcı, kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız Sami Er'e, kulüp başkanımız Mükremin Yağbasan'a ve belediye sporumuzun tüm emekçilerine takımım adına teşekkür ediyorum. Belediyemizin ilimize kazandırdığı tesislere yakışır şekilde Süper Lig'de yer almak istiyoruz. Bu süreçte Malatya halkının duaları ve desteği bizim için çok kıymetli" dedi.

6 Şubat depremleri nedeniyle lige ara vermek zorunda kalan Malatya ekibi, 2024 sezonundan itibaren yeniden yapılanma sürecine girdi. Önce ikinci ligde ardından bu sezon birinci ligde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken takım, 1 Mayıs'ta Antalya'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek play-off birinci grubunda Süper Lig bileti için mücadele edecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Oğuz Avcı, Malatya, Türkiye, Enerji, Adana, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
