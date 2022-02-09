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Medipol Başakşehir'de Trezeguet ve Pizzi ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de Trezeguet ve Pizzi ilk antrenmanına çıktı

09.02.2022 17:54
Medipol Başakşehir'de Trezeguet ve Pizzi ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de yeni transferler Trezeguet ve Pizzi, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmana çıktı.

Medipol Başakşehir'de yeni transferler Trezeguet ve Pizzi, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmana çıktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Yeni transferler Trezeguet ve Pizzi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Gaziantep FK maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu belirtildi.

Sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve asbaşkan Mustafa Eröğüt de takip etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Trezeguet ve Pizzi ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor


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