Medipol Başakşehir, Gaziantep maçına hazır

Ömer Ali Şahiner antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, Ahmed Kutucu ise fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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