Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı

13.10.2022 21:44
Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri Deniz Türüç, Stefano Okaka (2)'dan geldi.

Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü. İkinci yenilgisini alan RFS ise 2 puanla son sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina sahasında İskoç temsilcisi Hearts'i 5-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Hearts ise 3 puan ile 3. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli ekip grupta beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.

Okaka Avrupa kupalarında 5. golünü attı

???????Medipol Başakşehir'in forvet oyuncusu Stefano Okaka, RFS'ye attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Okaka, mücadelenin 45 ve 72. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

Okaka, attığı gollerle 5'er golü bulunan Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci'yi de yakalayarak Medipol Başakşehir'in kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncusu unvanını da elde etti. Bu alanda zirvedeki isim ise 14 golü buluna Edin Visca.

RFS karşısında takımını 1-0 öne geçiren Deniz Türüç ise Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3 yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı - Son Dakika

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