38. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve çaprazdan çok sert vurdu. Yan direkten dönen top ardından savunmaya çarpıp hız kaybetti ve Patryk Szysz boşta kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan filelere gönderdi. 2-0

22. dakikada Volkan Babacan'ın uzun pasında ceza sahasına giren ve sağdan son çizgiye inen Patryk Szysz, kale sahası önüne hareketlenen Aleksic'e bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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