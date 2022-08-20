Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek

20.08.2022 09:44
Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

YORUMLAR
500
Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda
Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
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