Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın RFS'yi konuk edecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın RFS'yi konuk edecek

12.10.2022 09:14
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın RFS'yi konuk edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan oyunculardan Patryk Szyzs'in durumu maç günü netlik kazanacak, Leonardo Duarte ve Şener Özbayraklı'nın ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

Letonya ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Tomis Simkovic bu mücadelede forma giyemeyecek.

Lider Medipol Başakşehir

Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın RFS'yi konuk edecek - Son Dakika

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