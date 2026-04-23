Meesseman\'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Açıklamaları

23.04.2026 10:32
Emma Meesseman, EuroLeague şampiyonluğu ve Galatasaray ile derbi maçlarının motivasyonunu değerlendirdi.

EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'in tecrübeli basketbolcusu Emma Meesseman, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. "EuroLeague şampiyonluğunu kulübe geri getirdiğimiz için çok memnunuz. Geçtiğimiz sezonki kayıptan sonra ekstra bir motivasyon oldu. Kaybetmenin nasıl hissettirdiğini bu sene yeniden hatırladık. Bu motivasyonla beraber geri kazandığımız için çok mutluyuz. Bu EuroLeague şampiyonluğu başarılı geçen sezonumuzun genel bir özeti olarak da yorumlanabilir. Çok iyi bir sezon geçirdik. Takım olarak çok iyi ve eğlenceli bir gruptuk. Saha içi ve dışında çok iyi anlaşıyorduk. Çok memnunuz tabii ki" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN GELECEK HAKKINDA BİR ŞEY KONUŞAMIYORUM'

7'nci EuroLeague şampiyonluğuna ulaştığının hatırlatılması ve gelecek planlarıyla ilgili Meesseman, "Beni tanıyorsanız, adım adım hayatı yaşadığımı bilirsiniz. Şimdilik sadece bu anın keyfini çıkarmaya odaklıyım. Sonra eve gideceğim ve evde biraz dinlenmeyi istiyorum. Oranın keyfini çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla şu an gelecek hakkında bir şey konuşamıyorum. Bu bazıları için sinir bozucu olabilir ama bu benim yaşam tarzım. O yüzden şimdilik adım adım" dedi.

'BU SEZON 7 KEZ GALATASARAY İLE OYNADIK'

32 yaşındaki Belçikalı basketbolcu, EuroLeague finalinde Galatasaray ile karşılaşmalarının kendilerinde ekstra bir motivasyona neden olduğunu söyledi. Meesseman, "Tabii ki ekstra bir motivasyon oluyor. Çünkü Fenerbahçe – Galatasaray derbilerinin ne kadar ateşli olduğunu biliyoruz. Tabii ki farklı bir konseptteydi. EuroLeague'de Türkiye Ligi'ne göre farklı kurallar var. Sahada Türk oyuncu kuralı yok. Dolayısıyla farklı statülerde. EuroLeague finali olunca özel bir maç oluyor. Onun ekstra motivasyonu vardı. Aynı zamanda birbirini çok iyi tanıyan iki takımdı. Bu sene 7 kez Galatasaray ile oynadık. Hem birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz hem de farklı ambiyanslarda oynuyorsunuz. Özeldi o yüzden" sözlerini sarf etti.

'BAZI ZORLUKLAR YAŞADIK AMA EKİP OLARAK AŞTIK'

Sezon içinde bazı zorluklar yaşadıklarını ancak ekip olarak aştıklarını dile getiren Meesseman, "Her takımda zorluklar yaşanabiliyor genel olarak. Sezon içinde olması sezon sonunda olmasından daha faydalı. Sezon içinde vaktiniz oluyor. Sezon sonunda telafisi olmayan zamanlara geliyorsunuz, zor maçlara çıkıyorsunuz. Sezon içerisinde bazı zorluklar yaşadık ama onu ekip olarak aştık" sözlerini kullandı.

'FENERBAHÇE GİBİ BİR KULÜBÜN PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ'

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Emma Meesseman, "Taraftarlarımıza çok büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan da taraftarı. Bunu biliyoruz. Bizi her zaman geldiler sahada desteklediler. Sahada olamıyorsalar mesajlar attılar, online olarak desteklediler. Dolayısıyla bu mesajlar yüreğimizi ısıtıyor, çok seviyoruz. Dışarıda bizi tanıyorlar, selam veriyorlar. Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

