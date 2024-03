Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası\'nın basın toplantısı gerçekleştirildi -2

Spor

- Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

ANTALYA - Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde 26-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open etkinliğinin basın toplantısı, Antalya Belek'te bulunan Megasaray Otel'de gerçekleştirildi.

Kadınlar Tenis Birliği'nin (Women's Tennis Association) toplamda 115 bin dolar ödüllü turnuvası WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open, Antalya Belek'teki Megasaray Tenis Akademi kortlarının ev sahipliğinde düzenlenecek. 26-31 Mart tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde yapılacak Antalya'nın ilk WTA turnuvasının basın toplantısı gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ile Zeynep Sönmez katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu olarak her yapılan organizasyonun, bir öncekinden daha iyi olabilmesi için sürekli çalışmalar yaptıklarından bahseden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bugün burada olmamızı sağlayan sporcularımız için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yönlendirmesi ile bizler de paydaşlarımızla birlikte bu işi büyütebilmek için sürekli stratejiler geliştiriyoruz. Şöyle ki tenis oyunu bir stratejidir. Tenis oynayan herkes bilir ki oyun stratejisini kurup kazanmak zorundasınız. Oyuncular bunu kortta planlarken Bakanlığımızın da talimatıyla bizler de sporun tabana yayılması noktasında planlamalar gerçekleştirip kortlarda sporcu sayılarının artmasını sağlayıp artan sporcularımızın da ulusal ve uluslararası başarı sağlayabilmesi için organizasyonlar yapmak zorundayız" dedi.

Cengiz Durmuş: "Tenisin barışçıl dilini Türkiye'nin her noktasına yaydığımızı düşünüyorum"

Tenisin bütçe gerektiren bir spor dalı olduğundan bahseden Başkan Cengiz Durmuş, "Altyapının yeteneklerin taranması ile ilgili eğitim sistemden geçer. Vücudun dilini özellikle yeteneğini korta yansıtabilmeniz için ailesi ile başlayan sürecin il müdürlüklerimizle, antrenörlerimizle, velililerimizle, federasyonumuz ve bakanlığımız ile birlikte tam bir bütünlük içerisinde büyük bir strateji belirlemek gerekmekte. Bunlar olduğu zaman dünyanın en iyisi olabilme şansınız var. Bunlar olduğu zaman turnuvalarda kazanmanın sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Bizler de Türkiye Tenis Federasyonu olarak altyapıda Anadolu'nun her yerinde yetenekli gençlerin kortlarda olabilmesi adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızın illerde, ilçelerde kortlar yapmasıyla, valilerimizle, belediye başkanlarımızla tenisin barışçıl dilini Türkiye'nin her noktasına yaydığımızı düşünüyorum. Buralardan yetenekli sporcularımızın da yukarılarda temsil edilebilmesi için Çağla ve Zeynep gibi değerli sporcularının ablalarının peşinden gidebilmeleri için büyük organizasyonlar da gerekiyor. Stratejik oyunun en önemli parçası da bizim için bu. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu olarak teniste başarılı olabilmek için biz de kendi stratejimizi kurduk. Bu turnuvaların ülkemizde yapılabilmesi hem sporcularımızın hem ailelerimizin maddi olarak rahatlaması hem de ülkemize spor turizmi adına katabileceğimiz değerler olarak da ülkemizde yapılabilir olması çok değerli" diye konuştu.

Başkan Durmuş, konuşmasının devamında, "Yıllar önce Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Bey ile bir toplantı yaptığımızda aslında bugün gerçekleştirdiğimiz şeyi bir hayalle başlatıp bu noktaya getirdik. Seyahat, konaklama önceliği olan bu turnuvalar, kendi ülkemizde seyahat ve konaklama imkanlarıyla dünyanın bir çok yerinden yaklaşık 10 bin sporcunun ülkemize sadece turnuva oynamak için gelebildiğini spor turizmi açısından baktığımızda Antalya gibi dünyanın en güzel lokasyonu birinci sırada. Yıllardır dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ilk iki ülkesinden biri oluyoruz. Bizlerin bu işi tek başına yapabilmesi mümkün değil. Bu turnuvaların sporcularımıza hizmet edebilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi adına çok değerlidir. Avrupa Tenis Federasyonu'nun seçimlerinde genel kurulundaydık. Bu yaptığımız ürünlerin bizlere kazandırdıklarını orada görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yönetime seçtiği birinci kişi Türkiye'den seçildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Cem Tınaz Avrupa Tenis Federasyonu'nun en çok oyunu alarak birinci sıradan seçiliyor. Bu Grand Slam ülkelerinin dahil olduğu bir oluşumda Türkiye olarak bunu başarabilmek sadece benim ya da Cem Tınaz'ın başarısı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sponsorumuz Şahinler Holding, Türkiye'nin çok önemli ve çok da büyük bir coğrafyaya sahip olmuş olması bizim bu güzel yaptığımız etkinliklerle de Avrupa'nın ve dünyanın dikkatini çekti. Elbette bizler de yıllardır ektiğimiz tohumları ürüne dönüştürebildik. Ayrıca 2025 yılında tüm Avrupa'nın yönetenlerini Antalya'da buluşturacak Tennis Europe Genel Kurulu'na da Megasaray'da ev sahipliği yapacağız. Bizlere ülkemizi temsil edebilme fırsatı verip bu onuru yaşattıkları için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. 6 Türk sporcumuzun da yarıştığı bu güzel turnuvada 60 kortta tenis festivali izleyeceğiz herkesi bu güzel organizasyonu izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz Gürhan: "Antalya turizm olduğu kadar bir spor şehri"

Yapılan doğru planlamanın sonucunda Türk tenisini geliştirdikleri için Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Biz yarışmacı sporcu bulamadığımız bütün branşlarda doğru planlandığında artık dünya şampiyonları, olimpiyat sporcuları ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyen genç sporcularla sizleri her organizasyonda farklı bir sporcularımızla buluşturuyoruz. Sporcularımızın da teşekkür ettiği Cengiz Durmuş'a teşekkür etmek istiyorum. Bunlar hep doğru planlamalar, doğru adımlarla geliyor. Her şeyin ilki zordur. Bu ilklerin yaşanması sonucunda geldiğimiz noktalar. Antalya turizm olduğu kadar bir spor şehri ve burası artık bir spor ülkesi dünyanın en güzel tesislerinde özel bir destinasyonda sporcularımız yarışmalara katılıyor. Turizm konuşulduğu kadar artık alternatif sezonlarda sporun konuşulduğu bir kentte yaşıyoruz. Genç tesislerimiz ve alanında başarılı antrenörlerimizle. Çok doğru planlamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve paydaş iş birliklerimizle artık şampiyonlar ve organizasyonlar bu güzel şehre çok yakışıyor. Yılda ortalama 100 dolaylarında uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz dünyada tenis sporcularına kucak açan bu kadar çok tenis kortu olan başka bir şehir daha yok. Bunlar planlanırken sektör ve Federasyon iş birlikleri çok önemli. Sporcularımız ve kafileleri her geldikleri organizasyondan çok mutlu anılarla ayrılıyor. Bu yolda bizle yürüyen tüm sektör temsilcilerimize bu planlamanın baş mimarı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığımıza ilimiz, sporcularımız ve Antalyamız adına teşekkür ediyorum. Katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kemal Şahin: "Bu turnuvada gençlerimizin dünyanın önde gelen sporcularıyla oynama şansı veriyoruz"

Turnuvada, eski dünya 2 numarası Vera Zvonareva ve eski dünya 35 numarası Polona Hercog gibi başarılı oyuncuların mücadelede edeceğinden bahseden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Bu çok önemli turnuvada 4 MTA oyuncumuz, Türkiye'den 6 sporcumuzda ter dökecek. Megasaray olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Megasaray'da bugüne kadar ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 300'ün üzerinde turnuva yapıldı. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000'e yakın sporcuyu ağırladık. Dünya'nın birçok ülkesinden 40'a yakın oyuncu akademimizde eğitim alıyor. Şu ana kadar 30'un üzerinde Türk ve yabancı genç oyuncuya burs imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Bunların 6 tanesi Türk milli takımımızda oynuyor. Ülkemizi Junior Grand Slamlarda temsil etmeye hazırlanan oyuncularımız, 10'un üzerinde profesyonel koçumuzla çalışıyor. Bu önemli turnuva WTA125'de mücadele edecek burslu oyuncularımızdan Anastasia Gureva, 2022'den beri MTA'da eğitim alıyor. 4 ITF Pro şampiyonluğu olan sporcumuz, gençlerde 2023'te Roland Garros tekler yarı finalisti ve Amerika Open çiftler şampiyonu oldu ve 12 numaraya yükseldi. Hedefimiz kızımızı kadınlarda en kısa sürede Grand Slamlarda izlemek. Bu turnuvada mücadele edecek bir diğer sporcumuz 14 yaşta Avrupa 7.si olan Ada Kumru. Hem junior hem de profesyonel turu bir arada yürüten Ada, J200 gençler turnuvasında 15 yasında şampiyon olan ilk Türk tenisçi. Şimdi 15 yaşında ve WTA gibi bu önemli turnuvada teklerde yarışacak. Böylesine büyük organizasyonlarla, gençlerimize daha kariyerlerinin başında dünyanın önde gelen sporcularıyla oynama şansı vermek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak oldukça önemli. Bunlar Türk tenisi için de atılmış çok önemli adımlardır. Bu önemli turnuvaları Türkiye Tenis Federasyonu Başkanımız Sayın Cengiz Durmuş'la beraber yapıyoruz. İlk günden beri Türk tenisini Anadolu'ya ve dünyaya yayma vizyonumuzu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Belek'te 60 kortumuzda birkaç farklı turnuvalar aynı zamanda yapılıyor. Turnuvada mücadele edecek tüm oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle otellerimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Deniz Şahin'e, Yardımcısı Cüneyt Öztürk'e, MTA'nın direktörü Barış Şahin'e ve MTA'nın baş Antrenörü Nika Kakulia'ya teşekkür etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Çağla Büyükakçay: "Bu büyük turnuvalar bizi çok motive ediyor"

Türkiye'nin büyük turnuvalara ev sahipliği yaptığını ve WTA'nın Türkiye'ye çok yakıştığını aktaran milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "O yüzden bu sene WTA turnuvası organize eden federasyonumuz ile birlikte Megasaray'a çok teşekkür ederiz oyuncular olarak. Ana tabloda oynama fırsatını bana veren Cengiz Başkanımız olmak üzere Türkiye Tenis Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Bu büyük turnuvalar bizi çok motive ediyor. Biz Megasaray'a ITF turnuvaları için gelip gidiyoruz ama bu hafta bir WTA turnuvasının buraya ne kadar yakıştığını hep beraber gördük. Sizlerin desteği bizim için çok önemli sayımızın artması için büyük sporcuların burada yer alıp alttan gelen sporculara örnek olması açısından çok değerli o yüzden çok teşekkür ederiz. Bugün maçım var zor süreçler geçirdim ve heyecanlıyım. Tekrar kendi seviyemi bulmak için ve uluslararası alanda yeni başarılar almak için arkadaşlarımla beraber ilerlemeye devam etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu haftanın da çok iyi geçmesini diliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var ve bu da turun ilk toprak turnuvalarından biri. Herkese başarılar diliyorum ve destekleyen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Zeynep Sönmez: "Umarım ki turnuva herkes için çok güzel geçer"

Antalya'da böyle bir turnuva olduğu için çok mutlu olduklarını dile getiren milli tenisçi Zeynep Sönmez ise, "Çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Hem de Billie Jean King Cup öncesinde biraz daha ayrı kalmış oluyorduk turnuva öncesi çoğumuzun burada olmuş olması antrenörümüzün de bizi izliyor olabilmesi de çok kıymetli. Böyle bir turnuvayı kendi evimizde oynadığımız için çok şanslıyız. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ben ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir turnuvada kendi sıralamam ile ana tabloya girebildim bu yüzden de ekstra mutluyum. Umarım ki turnuva herkes için çok güzel geçer. Benim maçım da yarın olacak. Desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.