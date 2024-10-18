Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi - Son Dakika
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Spor

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, 3. kez başkan seçildi.

18.10.2024 14:45  Güncelleme: 16:51
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Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Gerçekleştirilen seçimin ardından mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

ÜSTÜNDAĞ VE DİÇER YARIŞTI

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

ÜSTÜNDAĞ3. KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Mehmet Akif Üstündağ 121 oyla yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçildi. Başkanlık için yarışan Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı. Üstündağ, 2016 ve 2021'in ardından 2024'te de Mehmet Akif Üstündağ başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ 4 Şubat 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol kariyeriyle dikkat çeken Üstündağ, Galatasaray, Petrol Ofisi, Köy Hizmetleri, Muhafızgücü gibi takımlarda oynadı. Antrenörlük kariyerine başlayan Üstündağ bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yönetici olarak görev yaptı. Üstündağ, 2016 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı oldu ve 16. başkan olarak seçildi. Yaklaşık 8 yıldır bu görevi yürüten Mehmet Akif Üstündağ, 2024 yılında yapılan seçimde tekrar aday oldu ve yeniden seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gökhan Dinçer, Voleybol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Akif Üstündağ, yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Memis:
    Olması gereken başarılar başkana 17 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok itici başkan sevemedim çok konuşuyor 3 13 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    çok yakinda başta futbol basketbol ve voleybol olmak üzere tüm sporculardan alınan vergi oranı yüzde 70 olacak. kesin ve net bilgidir 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VOLEYBOL MILLETLER LIGI VE OLIMPIYAT FACIASININ ÖDÜLÜ GALİBA, ŞAKA GİBİ BAŞARISIZLIĞA KIMSE SAHIP CIKMIYOR, ADETA ODULLENDIRILIYOR 2 2 Yanıtla
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